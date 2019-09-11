В Калининграде в СНТ «Победа» обнаружили незаконные выпуски стоков
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В калининградском СНТ «Победа» выявлены несанкционированные выпуски сточных вод. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.
Всего на территории товарищества были выявлены признаки сброса сточных вод в районе шести участков.
На СНТ и собственников участков заведут административные дела, добавили в министерстве.
ИСТОЧНИК KP.RU