В Калининграде в СНТ «Победа» обнаружили незаконные выпуски стоков

СЕГОДНЯ 15:54 2019-09-11T15:57:12+03:00

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В калининградском СНТ «Победа» выявлены несанкционированные выпуски сточных вод. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Всего на территории товарищества были выявлены признаки сброса сточных вод в районе шести участков.

На СНТ и собственников участков заведут административные дела, добавили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU