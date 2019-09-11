В Калининградской области за неделю зарегистрировали три случая болезни Лайма

СЕГОДНЯ 16:40 2019-09-11T16:40:54+03:00

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Лето закончилось, а клещи продолжают атаковать. В Калининградской области за первую неделю осени в период со 2 по 8 сентября к медикам обратились 154 человека (из них 27 детей), пострадавших от укусов клещей.

Цифры приводят в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что за неделю зарегистрированы три случая болезни Лайма (клещевого боррелиоза).

- Пострадавшие не видели укусы клещей, не обращались за медицинской помощью, клещи на зараженность боррелиями не исследовались, - отметили врачи.

Кроме того, зарегистрирован один случай клещевого энцефалита у жителя Калининградской области, который клеща не видел и, соответственно, на исследование его не сдавал.

Всего же с начала сезона от укусов клещей пострадали 4990 человек (из них 1365 детей).

В лабораториях исследовали уже 6319 клещей. Общая инфицированность составила: вирусом клещевого энцефалита – 0,87%, боррелиями – 12,97%. Санитарные врачи сообщают, что эти показатели зараженности находятся в пределах многолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU