Начальник областной таможни: Пункт пропуска Дубки разгрузит переход в Чернышевском

СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-11T16:41:57+03:00

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Введение в эксплуатацию многостороннего автомобильного пункта пропуска Дубки в Советске разгрузит пункт пропуска в Чернышевском, на котором часто возникают огромные очереди из грузовиков. Об этом в ходе «Балтийского транспортного форума» заявил начальник Калининградской областной таможни Сергей Абросимов.

- Конечно, у нас самое загруженное направление – это Чернышевское. Мы вместе с участниками внешнеэкономической деятельности ждем ввода пункта пропуска Дубки, который полностью разгрузит Чернышевское и у нас там не будет очередей, - сказал он.

Сергей Абросимов добавил, что пункт пропуска Дубки сможет пропустить практически весь грузопоток на литовском направлении.

Пункт пропуска в Советске планируется ввести в эксплуатацию в марте 2020 года, его пропускная способность по проекту должна составить 4 тысячи транспортных средств в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU