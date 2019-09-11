2019-09-11T17:24:36+03:00
Общество

Жительница Калининграда взыскала с мэрии 170 тысяч за упавшее на машину дерево

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Жительница Калининграда взыскала с мэрии причиненный ущерб за упавшее на ее машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В мае прошлого года в одном из дворов на улице А. Невского в Калининграде на машину горожанки упало дерево.

В ходе экспертизы было установлено, что дерево было поражено гнилью, кроме этого, коммунальщики не проводили обследование деревьев на этой улице.

Центральный районный суд взыскал с комитета городского хозяйства 171 тысячу рублей. Чиновники подали апелляцию, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение районного суда законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрей Крайний поддержал идею строительства глубоководного порта в Балтийске
В польских магазинах ввели сбор за переработку пластиковых пакетов
На Светлогорском шоссе гсорел микроавтобус
Под Гурьевском маршрутка с пассажирами съехала в кювет
Начальник областной таможни: Пункт пропуска Дубки разгрузит переход в Чернышевском
В Калининградской области за неделю зарегистрировали три случая болезни Лайма
В Калининграде в СНТ «Победа» обнаружили незаконные выпуски стоков
Под Калининградом начнут производить сжиженный природный газ
Калининградский садовод едва не искалечил поденщика за ведро украденных персиков
За 8 месяцев в Калининграде построили 46 многоквартирных домов
В Калининграде до 18 часов не будет электричества на семи улицах
В Янтарном на лежаках и парковках летом заработали почти 7 млн рублей
Калининградский Музей изобразительных искусств утроит в субботу День открытых дверей
В Калининграде со школьных карт «Волна Балтики» списывали полную стоимость проезда
Янтарщиков от башни Врангеля в Калининграде уберут к 20 сентября
В СЗФО за летние каникулы более 17 тысяч детей приняли участие в уроках по защите персональных данных
Вице-мэр Калининграда назвал рекламу «Варшавского цирка» варварской
В Калининграде мужчину сожгли в биотуалете
В мэрии Калининграда назвали четыре перекрестка с самым большим количеством ДТП
Артем Дзюба подарил футболку школьнику из Калининграда
В Калининграде за один день сбили двух девушек на пешеходных переходах
Калининградец украл телефон у парня, с которым затеял драку
Волонтеры спасают лебедя с травмой головы из парка Гурьевска
В Нестерове после вмешательства прокуратуры организовали уличное освещение
Более 40 тысяч человек посетили День города в Зеленоградске
Во время пожара в поселке Малое Исаково пострадал 64-летний мужчина