Жительница Калининграда взыскала с мэрии 170 тысяч за упавшее на машину дерево

СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-11T17:24:36+03:00

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Жительница Калининграда взыскала с мэрии причиненный ущерб за упавшее на ее машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В мае прошлого года в одном из дворов на улице А. Невского в Калининграде на машину горожанки упало дерево.

В ходе экспертизы было установлено, что дерево было поражено гнилью, кроме этого, коммунальщики не проводили обследование деревьев на этой улице.

Центральный районный суд взыскал с комитета городского хозяйства 171 тысячу рублей. Чиновники подали апелляцию, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение районного суда законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU