Жительница Калининграда взыскала с мэрии 170 тысяч за упавшее на машину дерево
.Фото: Александр Подгорчук
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Жительница Калининграда взыскала с мэрии причиненный ущерб за упавшее на ее машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
В мае прошлого года в одном из дворов на улице А. Невского в Калининграде на машину горожанки упало дерево.
В ходе экспертизы было установлено, что дерево было поражено гнилью, кроме этого, коммунальщики не проводили обследование деревьев на этой улице.
Центральный районный суд взыскал с комитета городского хозяйства 171 тысячу рублей. Чиновники подали апелляцию, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение районного суда законным и обоснованным.
ИСТОЧНИК KP.RU