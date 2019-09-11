В польских магазинах ввели сбор за переработку пластиковых пакетов

СЕГОДНЯ 18:35 2019-09-11T18:35:52+03:00

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Покупателям в польских супермаркетах придется платить больше. Как сообщил Польский культурный центр в Калининграде, с 1 сентября 2019 года в Польше при покупке пластиковых пакетов в магазинах, в чеке вы увидите строку с суммой за переработку этих же пакетов. Величина сбора - 20 грошей плюс НДС.

Как сообщается, цель этого введения - приучить потребителей приходить с собственной сумкой, чтобы не нести расходы. Второстепенная цель - уменьшение количества отходов. Сейчас, по оценкам министерства охраны окружающей среды Польши, в год в стране используется от 250 до 300 пакетов на душу населения.

ИСТОЧНИК KP.RU