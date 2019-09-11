Андрей Крайний поддержал идею строительства глубоководного порта в Балтийске

СЕГОДНЯ 18:40 2019-09-11T18:40:51+03:00

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В Калининградской области необходимо развивать каботажные перевозки «супер дорогого товара», либо реанимировать идею строительства глубоководного порта. Об этом в ходе проходящего в Калининграде «Балтийского транспортного форума» сказал бывший директор Калининградского морского рыбного порта, а ныне заместитель председателя правления Евразийского банка развития Андрей Крайний.

- Калининградские порты незамерзающие, но мелководные. Когда у вас ограничения по осадке 9 метров, все остальное не работает, бизнес умеет считать деньги, - сказал Андрей Крайний. – При этом, в Балтийске нет канала, там есть глубины, там можно работать.

Он отметил, что необходимо «креативить», чтобы сделать калининградский транспортный узел привлекательным для большого объема грузов. При этом, необходимые объемы грузов в России есть, было бы через что переваливать, уверен Крайний.

- Недавно руководство РЖД встречалось с угольщиками. Железная дорога обещала снизить тариф на 8-9 процентов, если они гарантируют 45 млн тонн погрузки на Северо-запад. Господин Цивилев (Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области. Ред) сказал, что гарантирует 51 млн тонн. Если допустить, что он погорячился, это 35 млн тонн, и этот груз не перевалят на Северо-западе из-за имеющихся инфраструктурных ограничений. Так что груз есть, было бы через что его перевалить. Будет глубоководный порт, вот вам и решение, - отметил Андрей Крайний.

- Конечно, (для принятия решения о строительстве глубоководного порта. Ред) нужно считать, я не могу так сразу сказать «давайте строить». Но вот «Содружество» построило терминал, и груз появился, но ведь его не было когда-то…, - заключил зампредседателя правления Евразийского банка развития.

ИСТОЧНИК KP.RU