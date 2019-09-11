2019-09-11T21:28:08+03:00
Общество

Между Красноярском и Хабаровском: Артемий Лебедев поставил Калининград на 12 место в рейтинге городов России

На первое же место блогер возвел Сатку Челябинской области
Иван МАРКОВ
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Калининград в рейтинге Артемия Лебедева опередили 11 российских городовКалининград в рейтинге Артемия Лебедева опередили 11 российских городовФото: Иван МАРКОВ
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В среду 11 сентября блогер Артемий Лебедев объявил в своем ЖЖ о том, что составил рейтинг городов и стран.

- Я долго думал, советовался с умными людьми, и в результате отрейтинговал все страны и города (ну города не все - осталось штук 500 досортировать), - написал Лебедев. - Для городов есть повышающие коэфициенты: интересная архитектура; красивая вода/река/море; наличие гор/холмов; просто приятное место; старая/историческая застройка.

Также блогер заявил, что в результате его оценки получились два списка (список городов и список стран – Ред.), построенных на его субъективной оценке. Эту оценку, к слову, Лебедев назвал «самой объективной».

Если проанализировать все города из списка блогера и выбрать только российские, то окажется, что Калининград на 12-м месте, между Красноярском и Хабаровском. На первом же месте стоит город Сатка Челябинской области (он возглавляет и мировой рейтинг), за ним идут Москва и Санкт-Петербург, а следом Петропавловск-Камчатский, Торжок, Нижний Новгород, Кострома, Ярославль, Казань и Плес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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