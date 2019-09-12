2019-09-12T10:35:14+03:00
Общество

Приставы в Калининграде арестовали 18 автомобилей крупнейших должников по транспортному налогу

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За три недели в Калининградской области судебные приставы арестовали 18 автомобилей крупнейших должников по транспортному налогу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общая сумма их задолженности составила 9,7 млн рублей.

Всего в области с начала года было арестовано 350 автотранспортных средств на общую сумму 127,7 млн рублей.

- Совместные рейды службы судебных приставов, налоговой службы, ГИБДД, регионального правительства и администраций муниципалитетов являются действенным инструментом по взысканию долгов с крупнейших должников. Большую помощь в этом оказывает и система «Безопасный город, – отметила вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Сибирёва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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