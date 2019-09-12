2019-09-12T10:44:46+03:00
Общество

Калининградец отсудил у работодателя почти 200 тысяч за производственную травму

Виктор Сергеев
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Житель Калининграда отсудил у работодателя почти 200 тысяч рублей за производственную травму. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Мужчина работал специалистом по погрузке автомобилей и в декабре 2018 года получил производственную травму. Из-за этого он в течение двух месяцев не работал и не получал зарплату.

Суд установил, что причиной несчастного случая стало отсутствие безопасных условий труда. И взыскал с работодателя утраченный заработок в размере 134,9 тысяч рублей и компенсацию морального вреда – 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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