В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет света и воды

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-12T10:58:23+03:00

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В Калининграде в четверг, 12 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на 17-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Коммунистическая 25-27,35 ул. Летняя 8

До 18 часов без света останутся дома на:

- ул. Ст. серж. Карташова 47,49,50а,52, 53,53а,56,56а,57,58,59,59а,61-75 ул. Ижорская 3,5-11,15,18,20,22,24,26, 28 ул. Урицкого 1,7,7а,9-11,21,23,31, ул. Каблукова 4,5,7,8а,9б,9в,9г,10,12-15, 15а,16-19 ул.Новгородская 2,2а,2б,2д,2г,8,8а пер. Джамбула 2,4,7,9,11,13 ул. Сухумская 7, ул. Пр. Набережная 25 СНТ «Фрегат» мкр. Прегольский, ул. Островского 16-17,18-21, 35,40,40а ул. Колхозная 2,2а,2б,3-5,4а,4б, ул. Тельмана 59,75,77,78,80,83-85,88, 92,94 ул. Чехова 21,22 ул. Л-та Князева 58(част. д/с «Карапуз») ул. Тельмана 1,63,65,67,69,71,73,76,79, 82,84,86,87,96,98 ул. Чехова 15-17,20,28,34,35,36,38,40, 42,44,46

До 13 часов не будет холодной воды в домах на ул. Новикова 3-19,4-28

От горячей воды до 17 часов отключены ул. Косм. Леонова 7а-д, ул. Комсомольская 16 (д/с №22) , до 14 часов - ул. Подп. Емельянова 300-310, 312 (д/сад №49).

ИСТОЧНИК KP.RU