2019-09-12T11:02:34+03:00
Происшествия

В Калининграде полиция задержала подозреваемого в целой серии краже

В ходе последнего налета преступник уволок из офиса фирмы сейф с деньгами
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 27 августа этого года из подсобки офиса коммерческой организации на улице Карла Маркса были похищены кассовый ящик, в котором хранилось 19 тысяч рублей наличными, и мобильный телефон. Ящик – пустой – потом нашли недалеко от места преступления. Гаджет пропал бесследно.

Сотрудники уголовного розыска Ленинградского РОВД и Управления угрозыска УМВД РФ по Калининградской области тщательно обыскали местность и обнаружили вещественные доказательства, которые позволил выйти на след преступника. Им оказался 19-летний, ранее уже судимый калининградец.

- Оказалось, что мужчина не проживает по месту регистрации, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Но в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого удалось установить, и он был задержан.

Водворенному под стражу вору грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас полицейские устанавливают все эпизоды его противоправной деятельности. По оперативной информации уголовник может быть причастен к целой серии имущественных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ревнивый калининградец руками погнул металлическую дверь, пытаясь прорваться в квартиру оппонента
Калининградцам пообещали быстрое и комфортное прохождение границы
В Калининграде при падении в автобусе пострадала пожилая женщина
Политолог: Наладить сотрудничество с Калининградом Литве мешает "политическая паранойя"
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет света и воды
Калининградец отсудил у работодателя почти 200 тысяч за производственную травму
Приставы в Калининграде арестовали 18 автомобилей крупнейших должников по транспортному налогу
Театральный сезон откроет премьера «Королевская свадьба»
Между Красноярском и Хабаровском: Артемий Лебедев поставил Калининград на 12 место в рейтинге городов России
Андрей Крайний поддержал идею строительства глубоководного порта в Балтийске
В польских магазинах ввели сбор за переработку пластиковых пакетов
Жительница Калининграда взыскала с мэрии 170 тысяч за упавшее на машину дерево
На Светлогорском шоссе гсорел микроавтобус
Под Гурьевском маршрутка с пассажирами съехала в кювет
Начальник областной таможни: Пункт пропуска Дубки разгрузит переход в Чернышевском
В Калининградской области за неделю зарегистрировали три случая болезни Лайма