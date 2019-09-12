В Калининграде полиция задержала подозреваемого в целой серии краже

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-12T11:02:34+03:00

В ходе последнего налета преступник уволок из офиса фирмы сейф с деньгами

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Вечером 27 августа этого года из подсобки офиса коммерческой организации на улице Карла Маркса были похищены кассовый ящик, в котором хранилось 19 тысяч рублей наличными, и мобильный телефон. Ящик – пустой – потом нашли недалеко от места преступления. Гаджет пропал бесследно.

Сотрудники уголовного розыска Ленинградского РОВД и Управления угрозыска УМВД РФ по Калининградской области тщательно обыскали местность и обнаружили вещественные доказательства, которые позволил выйти на след преступника. Им оказался 19-летний, ранее уже судимый калининградец.

- Оказалось, что мужчина не проживает по месту регистрации, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Но в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого удалось установить, и он был задержан.

Водворенному под стражу вору грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас полицейские устанавливают все эпизоды его противоправной деятельности. По оперативной информации уголовник может быть причастен к целой серии имущественных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU