2019-09-12T11:19:05+03:00
Политика

Политолог: Наладить сотрудничество с Калининградом Литве мешает "политическая паранойя"

Кирилл Алексеев
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Калининградский политолог, журналист-международник Александр Носович, принявший участие в Балтийском транспортном форуме, оценил перспективы экономического сотрудничества между Калининградской областью и Литвой.

По словам Носовича, если с Польшей у Калининграда в области экономики не возникает серьезных проблем, то с другим нашим соседом - Литвой - обратная ситуация.

"С поляками нет ни одной из тех проблем, которые есть с литовцами, - написал Носович на своей странице в Фейсбуке. - Проекты новых портов и хабов в Калининградской области, регазификационная установка "Маршал Василевский" с польской стороны вызывают вопросы о том, как с этими проектами можно сотрудничать, а не вопросе об угрозе национальной безопасности. Нет никаких признаков информационной кампании против Калининградской области, которая пошла в литовских СМИ после введения электронных виз, нет злобно-параноидальной реакции на предложения о сотрудничестве".

Александр Носович уточнил, что "под литовцами и поляками здесь понимается власть". "Литовский бизнес заинтересован участвовать и сотрудничать не меньше польского. Но его желания подрываются на корню господствующей в Литве политической паранойей", - отметил политолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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