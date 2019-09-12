2019-09-12T12:03:36+03:00
Общество

Калининградцам пообещали быстрое и комфортное прохождение границы

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В калининградских пунктах пропуска планируют ввести систему электронной очереди, что позволит проходить границу «эффективно и качественно». Об этом в ходе прошедшего в Калининграде «Балтийского транспортного форума» рассказал замминистра развития инфраструктуры региона Алексей Ржанов.

- Сейчас мы прорабатываем вопрос включения всех наших пунктов пропуска через госграницу в программу реконструкции и расширения, это касается как автомобильных, так и железнодорожных пунктов пропуска. Одни из практических проектов – создание и реализация пилотного проекта электронной очереди через автомобильные пункты пропуска, - сказал Ржанов.

Замминистра рассказал, что региональные власти уже изучили опыт использования электронной очереди в Эстонии, Литве и Белоруссии.

- Наша область, имеющая огромные автомобильные связи с сопредельными государствами, имеет большую потребность в этом. Это позволит обеспечить эффективное и качественное прохождение границы, - сказал он.

По словам Ржанова, сейчас министерство развития инфраструктуры ждет постановление Минтранса РФ, которое определит правила создания и эксплуатации такой системы, правила определения оператора, и взаимодействие этой системы со всеми службами пунктов пропуска – таможней, пограничниками, ветеринарными службами. Первым пунктом пропуска, в котором планируют создать электронную очередь, будут Дубки в Советске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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