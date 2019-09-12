2019-09-12T12:13:35+03:00
Общество

Ревнивый калининградец руками погнул металлическую дверь, пытаясь прорваться в квартиру оппонента

Виктор Сергеев
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В полицию Светлого пришел 32-летний местный житель, который сообщил, что ему повредили входную дверь в квартиру. Чтобы устранить повреждения, необходимо будет 10 тысяч рублей, посетовал горожанин.

Участковые выяснил, что накануне в квартиру пострадавшего пытался попасть ранее судимый 31-летний местный житель.

- В квартире находилась подруга злоумышленника. На просьбу открыть дверь и впустить его владелец жилища ответил отказом. После этого светловчанин начал бить по двери ногами, затем он отогнул часть двери руками и привел дверь в негодность, - рассказали в полиции.

Задержанный пояснил, что просто приревновал подругу. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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