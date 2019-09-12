Вахтовик из Самарской области зарезал калининградского пенсионера

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-12T12:49:53+03:00

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Вечером 8 сентября житель Самарской области, работающий в нашей области вахтовым методом, месте со своим приятелем распивал спиртное в переулке пограничный города Пионерский. Третьим в этой компании решил стать 62-летний горожанин – на свою беду, как потом выяснилось.

В процессе импровизированного застолья новый знакомец чем-то не угодил друзьям. Дошло до потасовки, причем с применением холодного оружия: вахтовик выхватил нож и дважды вонзил его в грудь пенсионеру. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия, на тело вскоре наткнулись прохожие, которые сообщили о страшной находке в полицию. Поножовщика вычислили и задержали, возбудив у отношении него уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

- В ходе допроса 52-летний подозреваемый вину в совершенном преступлении признал, по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко. - В настоящее время допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU