Калининградский бизнес ждет новые паромы не раньше 2021 года

СЕГОДНЯ 13:11 2019-09-12T13:11:05+03:00

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Новые паромы на линии Усть-Луга – Балтийск появятся не ранее 2021 года. Такое мнение в ходе прошедшего в Калининграде «Балтийского транспортного форума» высказал председатель комитета КТПП по транспорту и таможенной политике Леонид Степанюк.

- Мы очень ждали паромы гораздо раньше, но так сложилась ситуация, что мы их получим не раньше 2021 года, - сказал он.

По словам Степанюка, паромы являются «регуляторами ж/ тарифов».

- Мы это заметили, когда дружно пошли три парома: «Амбал», «Санкт-Петербург» и «Балтийск», ставки сразу обрушились по многим категориям грузов. Потом, когда паромы стали вставать на ремонт, мы ощутили всю прелесть повышения ставок, - отметил эксперт.

Напомним, в 2017 году премьер Дмитрий Медведев поручил предусмотреть 5,1 млрд рублей на строительство трех железнодорожных паромов для переправы Усть-Луга-Балтийск. Планировалось, что паромы будут построены к 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU