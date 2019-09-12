Сотрудницу калининградской полиции подозревают в мошенничестве

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-12T13:31:45+03:00

За 40 тысяч рублей старший лейтенант согласилась помочь подруге, которая попалась пьяной за рулем

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Этим летом к инспектору отделения исполнения административного законодательства центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения областного ГИБДД за помощью обратилась ее знакомая. Дама попалась пьяной за рулем, и теперь ей грозили крупные неприятности. Вот и решила она попросить подругу посодействовать насчет того, чтобы избежать привлечения административной ответственности.

Дружба – дружбой, а денежки врозь. Старший лейтенант полиции согласилась помочь, но… за 40 тысяч рублей. Которые, дескать, нужно будет передать «нужным» автоинспекторам.

- В действительности же подозреваемая намеревалась оставить деньги себе, - излагает версию следствия старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Как бы то ни было, проштрафившаяся автоледи безропотно перевела требуемую сумму на банковскую карту офицерши. Кто же мог знать, что та в свою очередь попадет под колпак регионального Управления ФСБ России! В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками этого ведомства, Светлогорский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Мошенничество».

- В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд криминалистических судебных экспертиз, - добавила Наталья Гацко.

Полиция, со своей стороны, проводит служебную проверку по факту произошедшего.

- В случае подтверждения вины данная сотрудница будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет предусмотренную законом ответственность, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - Ее непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности. Сотрудники собственной безопасности УМВД оказывают необходимое содействие в расследовании уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU