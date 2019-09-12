В Калининграде сотрудница банка оформила кредит на клиентку без нее ведома

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-12T13:45:09+03:00

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В Калининграде сотрудница одного из банков попалась на мошенничестве при оформлении кредита. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

28-летняя злоумышленница оформила кредит в размере 22 тысяч рублей на одну из клиенток банка без ее ведома.

Вскоре горожанка стала получать уведомления о просроченных платежах и поспешила в полицию. Полицейские довольно быстро разобрались в ситуации и задержали уже бывшую сотрудницу банка. На нее завели уголовное дело по статье «Мошенничество», ей грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU