В Калининграде сотрудница банка оформила кредит на клиентку без нее ведома
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде сотрудница одного из банков попалась на мошенничестве при оформлении кредита. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
28-летняя злоумышленница оформила кредит в размере 22 тысяч рублей на одну из клиенток банка без ее ведома.
Вскоре горожанка стала получать уведомления о просроченных платежах и поспешила в полицию. Полицейские довольно быстро разобрались в ситуации и задержали уже бывшую сотрудницу банка. На нее завели уголовное дело по статье «Мошенничество», ей грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU