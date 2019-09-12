В Калининградской области заключенные провели шахматный турнир с помощью видеоконференцсвязи
Среди осужденных УФСИН России по Калининградской области 12 сентября завершился шахматный турнир, победителем которого стал представитель следственного изолятора №1 города Калининграда.
Как сообщает пресс-служба УФСИН, турнир проводился в три этапа с июля этого года. Вначале лучших игроков определили соревнования в пенитенциарных учреждениях, а затем представители каждой колонии и СИЗО по результатам жеребьевки провели несколько партий с помощью видеоконференцсвязи.
- В финал соревнований вышли шахматисты следственного изолятора №1 и исправительной колонии №13, - сообщают в ведомстве. - Каждому игроку предоставили равное количество ходов и одинаковое время, не больше часа, на партию. В конце нелегкой интеллектуальной борьбы определился лидер. Сегодня, 12 сентября, сотрудники воспитательных служб Управления и учреждений поздравили победителя турнира и вручили ему грамоту. За волю к победе он будет поощрен правами начальника следственного изолятора.
ИСТОЧНИК KP.RU