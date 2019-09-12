Недовольный приобретенным телефоном калининградец напал на продавца гаджета
Еще летом этого года 29-летний житель Калининграда, соблазнившись выгодной ценой, приобрел с рук обильный телефон. Однако на поверку гаджет оказался так себе. Тогда недовольный горожанин разыскал продавца и потребовал совершить обратный обмен. Однако бывший владелец глючного мобильника наотрез отказался возвращать деньги.
Разозленный донельзя покупатель 2 сентября подстерег оппонента у его дома на улице Александра Невского. И, услышав очередное «нет», щедро прыснул в лицо 22-летнему парню из аэрозольного баллончика с перечным газом.
Немного отдышавшись и утерев струившиеся слезы, потерпевший поспешил в полицию – писать заявление по поводу произошедшего. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в Ленинградском РОВД возбудили уголовное дело. И теперь его фигурант может на 2 года отправиться в места, где мобильные телефоны официально запрещены.
ИСТОЧНИК KP.RU