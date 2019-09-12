В калининградском аэропорту 65-летний пассажир устроил дебош на борту авиалайнера

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-12T15:20:47+03:00

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В аэропорту «Храброво» зафиксирован очередной инцидент с пассажиром одного из авиалайнеров. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД России на транспорте.

Когда направлявшийся в Москву самолет уже выруливал на взлетную полосу, а в его салоне бортпроводники вовсю демонстрировали аварийно-спасательное обеспечение, какой-то мужчина вдруг отказался занять отведенное ему кресло. Пьяный упорно продолжал стоять в проходе, громко разговаривая и совершенно не реагируя на требования экипажа.

В итоге на борт пришлось подняться полицейским. Правоохранителям удалось вывести 65-летнего дебошира наружу и доставить в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. В отношении воздушного хулигана составили сразу два административных протокола - за «нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте» и «появление в общественных местах в состоянии опьянения».

ИСТОЧНИК KP.RU