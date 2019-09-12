Калининградские власти надеются повысить привлекательность «Храброво» для лоукостеров

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-12T16:02:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Пассажиропоток калининградского аэропорта «Храброво» по итогам первого полугодия растет, даже без проведения в регионе мероприятий, подобных ЧМ по футболу. Об этом в ходе прошедшего в Калининграде Балтийского транспортного форума заявил замминистра развития инфраструктуры Алексей Ржанов.

Он отметил, что власти области стараются повысить привлекательность аэропорта «Храброво» для иностранных авиаперевозчиков.

- У нас до 2021 года для аэропорта «Храбрво» действует пятая свобода неба, что позволяет нам привлекать иностранных перевозчиков, т.н. лоукостеров. Сейчас мы работаем над открытием седьмой свободы неба. Это позволит иностранным перевозчикам перевозить через наш аэропорт, из одной страны в другую, не направляясь в свою страну базирования. Это также очень важно для бюджетных перевозчиков, - сказал Алексей Ржанов.

Седьмая свобода воздушного пространства выгодна бюджетным авиакомпаниям, которые часто обслуживают рейсы между двумя аэропортами, при этом, ни один из них не находится в их стране базирования. В частности, ирландский лоукостер Ryanair обслуживает большое количество таких рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU