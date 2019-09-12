В Калининграде уголовник жестоко избил и ограбил пенсионера

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-12T15:32:16+03:00

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Сентябрьским вечером 64-летний житель Калининграда возвращался к себе домой, как вдруг в подъезде к нему подошел незнакомец. Молодой мужчина откровенно попросил денег на спиртное: «Трубы горят, папаша!» И не поверил ответу, что наличных у пенсионера при себе нет. В итоге последний был избит и лишился мобильного телефона и пенсионного удостоверения, которые отобрал нападавший. О доставленной к ним жертве преступления в полицию сообщили уже из больницы.

- Сотрудники уголовного розыска провели поквартирный обход дома и выяснили, что неподалеку от места происшествия группа граждан распивала алкогольные напитки, - рассказала руководитель пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. – Оперативники проверили ближайшие торговые точки и установили личности граждан, приобретавших алкогольную продукцию в тот день. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена.

Выяснилось, что 31-летний громила уже был судим за нанесение тяжких телесных повреждений. Оказавшись в дежурной части отдела полиции, он не стал запираться и сознался, что ненужное ему удостоверение выбросил, а телефон продал. За совершенный разбой уголовнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU