Спикер Облдумы – о маркировке животных: Появится возможность отслеживать судьбу каждого поросенка

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-12T16:35:33+03:00

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В России предлагают ввести обязательную маркировку сельскохозяйственных и домашних животных с регистрацией в едином электронном госреестре. Соответствующие поправки в ряд законов уже прошли нулевое чтение в Госдуме.

По мнению председателя калининградской Облдумы Марины Оргеевой, в идее обязать владельцев животных регистрировать их есть серьезное рациональное зерно, сообщает пресс-служба регионального парламента.

- Если брать сельскохозяйственный аспект, то предлагаемое нововведение поможет наладить действенный контроль над эпизоотической ситуацией как на региональном уровне, так и в масштабах всего государства. Плюс мы избавимся от ситуаций, когда непонятно чей крупный рогатый скот бродит по полям, уничтожая урожай. Последнее время к нам в областную Думу поступает много тревожных сигналов на этот счет. Например, из Багратионовского и Славского городских округов.

Появится реальная возможность отслеживать судьбу каждого поросенка или, скажем, быка от фермы до прилавка. Это позволит защитить население от весьма опасных болезней, передающихся через мясо. Таким образом, мы укрепим продовольственную безопасность России, - заявила Оргеева.

По ее словам, в маркировке немало плюсов и для тех, кто содержит домашних питомцев.

- Во-первых, при покупке породистого животного появится уверенность, что вам не продадут, так сказать, кота в мешке. Все необходимые сведения о приобретаемом маркированном щенке или котенке, включая родословную, данные о прививках и так далее, будут доступны в единой базе. Да и в случае потери животного, шансов найти его и вернуть хозяину окажется куда больше, чем теперь, - сказала спикер Облдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU