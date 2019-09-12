В Балтийске в ходе рейда обнаружили 16 бесхозных автомобилей

СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-12T16:42:20+03:00

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В Балтийске в ходе рейда сотрудники ГИБДД и местные чиновники выявили 16 бесхозных и разукомплектованных автомобилей. Об этом сообщается на странице администрации в «Вконтакте.

- Сейчас сотрудники администрации и ГИБДД ведут поиски собственников имущества. Специалисты готовы оказать помощь в процессе утилизации транспортных средств. Если собственники бесхозяйных и разукомплектованных транспортных средств не будут найдены, то администрация примет меры для их утилизации в соответствии с действующим законодательством, - отметили в администрации.

Владельцам машин дали 15 дней чтобы забрать их, иначе они будут утилизированы.

ИСТОЧНИК KP.RU