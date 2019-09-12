2019-09-12T18:44:59+03:00
Общество

В Калининграде до конца года откроется три детских сада

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В концу года в Калининграде откроется три новых детских сада. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Детский сад №57 на улице П. Морозова готов, по данным областных властей, на 96%. С начала ноября детсад примет 225 малышей, при этом четыре группы будут для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В строящемся корпусе детского сада №59 на улице Согласия уже возведено три этажа и закрыта кровля. Рассчитан новый корпус на 185 детей, 60 мест из них для детей ясельного возраста. Планируется, что первые воспитанники приступят к занятиям в конце декабря. В это же время примет малышей и пристройка к детскому саду по ул. Павлика Морозова. Здесь уже построено одноэтажное здание, галерея, объединяющая два корпуса, ведутся штукатурные и фасадные работы, подводятся сети и благоустраивается территория. Дополнительно подрядчик создал для юных воспитанников автогородок.

- Нет сомнений, что до конца года детские сады будут открыты. Работы ведутся по графику, нет отставаний. Все объекты финансируются в рамках национального проекта «Демография». Учреждения строятся в соответствии со всеми правилами и нормами, – отметила министр образования Светлана Трусенева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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