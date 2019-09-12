В Калининграде с начала года уже демонтировали свыше 50 незаконных палаток
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде с начала года демонтировали 52 незаконные торговые палатки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
46 нестационарных торговых объектов (НТО) в добровольном порядке демонтировали их владельцы. В шести случаях сносом занимались нанятые мэрией подрядчики.
В мэрии отметили, что помимо незаконных НТО с начала было выявлено 10 незаконно размещённых мобильных торговых объектов. На сегодняшний день все они перемещены нарушителями в добровольном порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU