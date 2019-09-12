2019-09-12T20:25:08+03:00
Общество

Антон Алиханов рассказал о программе «Восток» и суперльготных условиях для бизнеса

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области разрабатывают программу «Восток», которая, соответственно, будет действовать в восточных муниципалитетах региона. По задумке она должна вдохнуть жизнь в такие города как Полесск, Гвардейск и Правдинск. О программе рассказал журналистам губернатор Антон Алиханов, который оценил ход капительного ремонта жилых домов в Железнодорожном.

. Фото: Александр КАТЕРУША

.Фото: Александр КАТЕРУША

По словам губернатора одна из задач нынешнего благоустройства – возвращение в Железнодорожный экономической жизни.

- Чтобы люди могли здесь заниматься предпринимательством, - поясняет Антон Алиханов. - Мы с несколькими из действующих бизнесменов поговорили, рассказали о новой программе, которая со следующего года заработает. Мы по сути под отрицательные ставки, под 1 процент годовых, а с учетом инфляции это минус 3 процента, даем деньги предпринимателям, которые занимаются туризмом, производством. Словом, всем, кроме прямой розничной или оптовой торговли. Все виды бизнеса смогут пользоваться этими суперльготными условиями. Самое главное для нас – чтобы были люди, которым это было бы интересно, у которых бы была инициатива. Потому что мало в бюджете деньги предусмотреть, важно опереться на людей, которые здесь ведут бизнес или хотят открыть дело.

Глава региона отметил, что Железнодорожный обладает неплохой территорией для развития промышленных возможностей.

- Здесь есть рядом пункт пропуска, ж/д погранпереход. Есть предприниматель, который уже строит в черте поселка завод по сложной высокоточной металлообработке. Мы с ним ведем переговоры – они хотят взять бывший интернат, восстановить его за свой счет и сделать из него гостиницу, - сказал Антон Алиханов.

Программа «Восток», которую просил внедрить депутат областной думы Советска Евгений Абарюс, находится сейчас в финальной стадии разработки. Она будет действовать в Полесске, Гвардейске, Правдинске и во всех населенных пунктах, расположенных восточнее.

- Самая важная вещь для нас с точки зрения развития востока области — это создание рабочих мест и возобновление возможностей для сельских жителей зарабатывать деньги и чувствовать себя не обделенными по сравнению с жителями городскими, - сказал губернатор.

По слова губернатора, недавно программу «Восток» обсуждали в областном правительстве и в Гусеве.

- Выслушали все мнения и обсудили наиболее выгодные и привлекательные для предпринимателей условия. Мы учли все пожелания бизнеса: и беззалоговые инструменты, и безгарантийные инструменты. То есть все максимально будет облегчено. И вот эта ставка в 1 процент должна быть реальной, а не какой-то фиктивной, когда тебе потом на эту ставку еще накручивают кучу всяких дополнительных платежей в виде страховок и всего остального. Мы ее обсудили, все учли. Сейчас в рамках бюджетного процесса будем предусматривать на следующий год средства, несколько сотен миллионов рублей, - рассказал Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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