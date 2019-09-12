2019-09-12T20:40:06+03:00
Общество

В историческом центре Железнодорожного отремонтируют 33 дома

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В историческом центре поселка Железнодорожный полным ходом идет ремонт – целый квартал стоит в лесах, трудятся рабочие, гремят отбойные молотки. В старом городе запланировано капитально отремонтировать 33 многоквартирных дома, в которых проживают 230 человек.

На капремонт исторических зданий из областного бюджета предусмотрели более 156 млн рублей. Интересно, что четыре дома являются объектами культурного наследия и их ремонт – на особом контроле.

В соответствии с проектными решениями запланировано максимальное сохранение исторического облика и уникальных архитектурных решений.

- Везде, где остались исторические материалы, они будут сохранены, - отметил глава региона.

Так, собираются перекладывать брусчатку, оставить сохранившиеся еще с довоенных времен поддоны для дождевой воды, бордюрный камень и т.п.

По словам Антона Алиханова, который в четверг 12 сентября побывал в Железнодорожном, капремонт домов – только первый этап. В поселке в следующем году отремонтируют дороги и тротуары, обновят систему уличного освещения.

- Это комплексное благоустройство города, - заключил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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