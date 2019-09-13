2019-09-13T09:58:48+03:00
Спорт

Калининградский велогонщик завоевал серебро этапа кубка Европы

Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Очередной этап кубка Европы по адаптивному велоспорту-шоссе среди людей с поражениями опорно-двигательного аппарата прошел в Венгрии.

В заезде на 50 км в числе 30 представителей стран Европы участвовал и представитель Калининграда.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, Павел Комоцкий из регионального Центра подготовки сборных команд,

приехал на финиш вслед за венгерским велогонщиком. Уступив ему 3 минуты 20 секунд, Павел опередил бронзового призера из Греции почти на 22,5 минуты.

Неплохой результат, учитывая экстремальные погодные условия, когда жара достигла отметки в 40 градусов.

В минспорта напомнили, что в июле Павел Комоцкий стал дважды серебряным призером аналогичных соревнований в Словакии, а в августе победил вместе с Натальей Ищенко и Валерием Павличуком среди смешанных эстафет крупномасштабного международного триатлона «Ironstar» в Зеленоградске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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