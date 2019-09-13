Судно «Витязь» в Калининграде готовят к масштабному ремонту

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-13T10:18:05+03:00

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Научно-исследовательское судно «Витязь», которое стоит на Набережной исторического флота в Калининграде, готовятся отправить в док в начале октября.

Как сообщает пресс-служба музея, работы по докованию продлятся до 25 декабря.

- За это время судоремонтникам необходимо будет провести очистку и покраску подводной и надводной частей корпуса, мачты, палубные механизмы, шлюпки, - говорят в музее. Планируется очистить и покрасить корпус с внутренней стороны, проверить работу всех систем.

Общая стоимость работ составит чуть более 65 миллионов рублей, которые музей получил в рамках выигранного гранта по программе приграничного сотрудничества.

Накануне ремонта предстоит демонтировать все экспозиции на плавучем музее. Эти работы начнут 18 сентября.

- Сегодня на борту судна находится около 5 тысяч экспонатов. Для того чтобы их собрать и переместить в фонды, потребуется почти 2 недели и 36 сотрудников. В залах «Витязя» останутся только те предметы, которые физически невозможно переместить: фондовая мебель, пианино и т.п., - говорят в музее.

В конце декабря, уже после ремонта, «Витязь» вновь ошвартуется у музейного причала, начнется монтаж экспозиций.

ИСТОЧНИК KP.RU