В ночь на субботу в Калининградской области закроются все таможенные посты
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ночь на субботу, 14 сентября, в Калининградской области не будут работать все таможенные посты. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
Таможенные посты на российско-литовской и российско-польской границе будет работать с 22 часов пятницы до 3 часов субботы, 14 сентября.
В этот период времени будет остановлена работа всего оборудования ГЦОД ФТС России и Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.
Таможня просит учитывать эту информацию при планировании поездок за пределы Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU