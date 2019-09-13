2019-09-13T10:34:34+03:00
Общество

В ночь на субботу в Калининградской области закроются все таможенные посты

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ночь на субботу, 14 сентября, в Калининградской области не будут работать все таможенные посты. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Таможенные посты на российско-литовской и российско-польской границе будет работать с 22 часов пятницы до 3 часов субботы, 14 сентября.

В этот период времени будет остановлена работа всего оборудования ГЦОД ФТС России и Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.

Таможня просит учитывать эту информацию при планировании поездок за пределы Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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