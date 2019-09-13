Гадалка нагадала жительнице Калининграда отсутствие денег, и обчистила ее квартиру

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-13T10:59:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Калининграда пришла расстроенная 20-летняя девушка. Горожанка рассказала, что из ее квартиры пропали золотые украшения на 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что незадолго до кражи к потерпевшей приходила в гости 51-летняя знакомая. Да не просто приходила, женщина предложила погадать ей.

- Злоумышленница предсказала девушке ухудшение её материального положения. Расстроившись, она вышла на улицу покурить, оставив подозреваемую одну в квартиру. Гадалка, тем временем, обыскала жилище и похитила драгоценности из шкатулки, - рассказали в полиции.

Полицейские задержали женщину и доставили в дежурную часть. Там гадалка призналась в содеянном и выдала похищенное золото.

На нее завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU