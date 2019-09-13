На ул. Киевской в Калининграде в ноябре откроют движение по временной схеме

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-13T11:05:47+03:00

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Движение на улице Киевской по временной схеме будет открыто в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас на Киевской дорожники завершают работы на канализационном коллекторе, а также с двух сторон ведут бетонирование основания под трамвайные пути. Накануне специалисты «Калиннград-ГорТранса» приступили к выкладке на основание свежегнутых рельсов на выезде из депо.

По словам председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олега Кутина, первый этап монтажа новых путей проводится с опережением сроков, некоторые, связанные с поставкой щебня, будут наверстаны, но в целом обновление ул. Киевской идёт в соответствии с графиком, сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU