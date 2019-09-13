В Калининграде молодежные активисты и кадеты будут нести вахту памяти у мемориала 1200 гвардейцам

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-13T11:10:11+03:00

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В Калининграде активисты молодежных патриотических объединений и учащиеся кадетских классов будут нести почетную вахту памяти у мемориала 1200 гвардейцам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Открытие традиционной патриотической акции доверили команде школы №28 Калининграда, которая стала победителем 2018 года. Этой осенью в несении вахты памяти примут участие 750 человек. Заступление в караул будет проходить по четвергам и пятницам с 13 часов до 16 часов до 11 октября.

Руководитель агентства по делам молодёжи Калининградской области Денис Калиновский отметил, что для каждого из участников акции «Пост №1» – это дань памяти и уважения защитникам Родины, которые сражались за независимость страны.

- Ребята с особым рвением борются за участие в заступлении караула, показывая с каждым разом более отработанные навыки в строевой подготовке, – рассказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU