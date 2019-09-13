СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-13T11:19:34+03:00

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В четверг, 12 сентября, в Багратионовском районе в ДТП погиб водитель «Фольксвагена». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге Калининград-Крылово. 37-летний водитель «Фольксвагена» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU