В Багратионовском районе в ДТП погиб водитель «Фольксвагена»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В четверг, 12 сентября, в Багратионовском районе в ДТП погиб водитель «Фольксвагена». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на автодороге Калининград-Крылово. 37-летний водитель «Фольксвагена» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU