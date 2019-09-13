В Калининграде в четверг сбили двух пешеходов

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-13T11:23:29+03:00

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В четверг, 12 сентября, в Калининграде произошло два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Озерова 72-летняя пенсионерка на «Опеле» сбила 21-летнюю девушку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда пешеход получила травмы.

На улице Стрелковой 60-летний водитель «Ниссана» при повороте налево сбил 71-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по линии перекрестка.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU