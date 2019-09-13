В Гурьевске при столкновении двух автомобилей пострадала 12-летняя девочка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гурьевске в четверг, 12 сентября, в ДТП пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,
Авария произошла на улице Зеленой. 34-летняя водитель «Ауди 80» не уступила дорогу и протаранила другую «Ауди».
В результате дорожно-транспортного происшествия 12-летняя девочка-пассажир «Ауди» «Ауди» получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU