2019-09-13T11:26:59+03:00
Происшествия

В Гурьевске при столкновении двух автомобилей пострадала 12-летняя девочка

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гурьевске в четверг, 12 сентября, в ДТП пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

Авария произошла на улице Зеленой. 34-летняя водитель «Ауди 80» не уступила дорогу и протаранила другую «Ауди».

В результате дорожно-транспортного происшествия 12-летняя девочка-пассажир «Ауди» «Ауди» получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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