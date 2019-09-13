В Калининградской области с начала сентября изъяли и уничтожили полтора центнера «санкционки»
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
Изменить размер текста:
В Калининградской области с начала сентября изъяли и уничтожили полтора центнера «санкционки». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Совместные рейды по борьбе с продавцами санкционных продуктов прошли в Калининграде и Черняховске. Всего было изъято 41 кг. готовой мясной продукции и 110 кг молочки.
Все продукты были захоронены на скотомогильнике, предварительно «санкционку» обработали хлорной известью.
ИСТОЧНИК KP.RU