СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-13T11:48:57+03:00

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В Калининградской области с начала сентября изъяли и уничтожили полтора центнера «санкционки». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Совместные рейды по борьбе с продавцами санкционных продуктов прошли в Калининграде и Черняховске. Всего было изъято 41 кг. готовой мясной продукции и 110 кг молочки.

Все продукты были захоронены на скотомогильнике, предварительно «санкционку» обработали хлорной известью.

ИСТОЧНИК KP.RU