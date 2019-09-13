На калининградку завели дело за избиение бывшего мужа бутылкой

СЕГОДНЯ 12:08 2019-09-13T12:08:13+03:00

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На жительницу Гвардейска завели уголовное дело за избиение бывшего мужа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Бывшие супруги встретились в одном из городских баров, однако мирно побеседовать им не удалось. Мужчина, желая успокоить бывшую жену, обнял ее и тут же получил несколько ударов бутылкой по голове.

Расстроенный таким отношением, 36-летний мужчина снял побои и написал заявление в полицию.

Органам дознания пришлось завести уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция й статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU