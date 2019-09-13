2019-09-13T12:16:10+03:00
Общество

Антон Алиханов: Три новые котельные полностью закроют потребности в тепле города Правдинска

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В городе Правдинске в этом отопительном сезоне заработают три новых котельных. Об этом, побывав на территории одной из них, рассказал губернатор Антон Алиханов.

- Благодаря усилиям регионального бюджета, муниципального бюджета и частным деньгам концессионера, мы сумели получить к этому отопительному сезону три новые котельные, которые полностью закрывают потребности в тепле города Правдинска, - сказал губернатор. - Это очень важно. Потому что, к сожалению, очень долго мы к этому шли, щепой топили, и все это было постоянно с какими-то авариями на теплотрассе и самой котельной.

По словам губернатора, концессионер будет обеспечивать теплом весь город. - Надеюсь, переход на газ поможет сэкономить средства муниципалитета, - заключил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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