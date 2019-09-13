В Калининграде осудили бывшего курсанта за жестокое избиение прохожего

СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-13T12:24:56+03:00

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В Калининграде осудили бывшего курсанта Военно-морской академия им. Н.Г. Кузнецова за жестокое избиение прохожего. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК.

Инцидент произошел в ночь на 15 апреля 2018 года. На улице Куйбышева в Калининграде тогда еще курсант Артем Матков с компанией приятелей вступил в конфликт с прохожими. Одного из оппонентом курсант дважды ударил по голове, а затем, когда тот упал, нанес не менее четырех ударов ногами.

За причинение тяжкого вреда здоровью экс-курсант получил 2 года лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU