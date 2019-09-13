СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-13T12:29:49+03:00

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В пятницу, 13 сентября, в Калининграде в течение дня не будет электричества на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на пр. Мира 106, 108, 110, 112-114, 116, 118-120, 120а-122, 124-126, ул. Каменная 9 ул. К. Маркса 67-71, 75 ул. Разина 39а ул. Каменная 1а, 4, 7а, 8, ул. Каштановая аллея 59, 62, 71, ул. Третьяковская 2, 3, 5, 7, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12-14, 15, 16-18, 17, 21, 21а, 23, 25, 25а, 29, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40 Советский пр-т 126, 128, 134, 164а, ул. Красная 147, 222, 247 ул. Старорусская 2-4, 6-8, 10-16, 18-20, 22-24, 26-28, 28а, 30 ул. Волховская 3, 6, 8, 12-14, 16-18, - Советский пр-т 109, ул. Третьяковская 8а.

Подачу холодной воды до 13 часов планируется отключить в дом ул. А.Невского 133.

От горячей воды для установки прибора учёта до 16 часов отключен дом на ул. Литовский вал 23.

ИСТОЧНИК KP.RU