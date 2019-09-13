В Калининграде до конца года отремонтируют 13 мемориалов
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В Калининграде с начала года отремонтировали 16 военных мемориалов. Такие данные были озвучены на заседании оргкомитета по подготовке и проведению 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое прошло в мэрии города.
Еще 13 военно-мемориальных объектов будут отремонтированы до конца года, на эти цели в городском бюджете предусмотрено более 21 млн рублей.
В 2020 году планируется отремонтировать девять военно-мемориальных объектах. На всех воинских мемориалах на регулярной основе осуществляются работы по текущему содержанию и устранению неблагоприятного воздействия окружающей среды.
ИСТОЧНИК KP.RU