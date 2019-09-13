Ремонт фасадов довоенных домов в поселке Ясное обойдется в 262 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-13T13:22:23+03:00

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В Железнодорожном продолжают ремонтировать 33 многоквартирных дома довоенной постройки – преобразиться должен целый исторический квартал.

На капремонт старых зданий из облбюджета предусмотрели более 156 млн рублей: запланировано максимальное сохранение исторического облика и уникальных архитектурных решений.

У областных властей есть желание по примеру Железнодорожного приводить в порядок небольшие отдаленные поселки.

- Мы обсуждали Ясную поляну Нестеровского района как отдельный спецпроект. Решение принципиальное приняли. Там гораздо более скромный объем финансирования по сравнению с Железнодорожным, - рассказывает Антон Алиханов.

Он отметил, что также обсуждается ремонт зданий в поселке Ясное Славского района. Однако, все как обычно упирается в деньги.

– Цена восстановления фасадов в Ясном – 262 миллиона рублей. Это так дорого, в том числе и потому, что девять домов просто стоят без окон и дверей. Это очень дорого. Очень, конечно, хочется, но, наверное, не в следующем году, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU