Резидент калининградской ОЭЗ получил льготный займ на новое производство

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-13T14:24:51+03:00

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Фонд развития промышленности Калининградской предоставил льготный займ резиденту ОЭЗ - компании «АмберТим». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Компания получила 21,7 млн рублей на пять лет. В первые три года процентная ставка составит три процента, в остальные два года – пять процентов. Деньги будут направлены на создание высокотехнологичного производства ювелирных изделий и полуфабрикатов из янтаря.

- В целом мы инвестируем в своё производство более 47 миллионов рублей. Благодаря выданному займу наша компания сможет значительно увеличить его объемы и организовать выпуск изделий из золота с янтарем. Уже в течение первого года реализации проекта будет создано 109 новых рабочих мест, – сообщил соучредитель «АмберТим» Вячеслав Дарвин.

По его словам, реализация инвестпроекта будет способствовать решению задач импортозамещения и развития экспорта на рынке изделий из янтаря.

ИСТОЧНИК KP.RU