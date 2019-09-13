2019-09-13T14:33:51+03:00
Общество

В Железнодорожном разберут разрушающийся фахверковый склад

Здание затем планируют заново собрать
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Фахверковые склады в Железнодорожном, которые долгие годы разрушались, хотят восстановить, а их собственников засудить. Об этом во время визита в поселок сказал губернатор Антон Алиханов.

- Мы находимся в суде с собственниками и пытаемся через суд доказать, что объекту не оказывается должного внимания. Из-за нерадивого отношения собственников он разваливается, приходит в упадок. По большому счету восстановить его, перед этим не разрушив, сейчас уже невозможно. Нужно разобрать и собрать заново, - сказал глава региона.

Между тем собственник старых складов уверяет, что вот-вот начнет работы. Власти ему уже не верят.

- У меня личное переживание относительно того, что это лишь один из инструментов для манипулирования будущим судебным решением, - говорит Антон Алиханов. – Делается это, чтобы показать: «Я вот что-то делаю, и оставьте это мне». Но годы, за которые эти здания разваливались, подтвердили, что намерения такого не было.

При этом губернатор отметил, что когда только задумывался проект по воссозданию исторического центра Железнодорожного, собственникам показывали проекты и призывали восстанавливать здания.

- К сожалению, мы не были услышаны. Я публично высказывался на эту тему. До сих пор ничего не произошло. Поэтому словам таких людей верить уже не приходится. Опасения есть. Жизнь, а точнее суд покажет, - заключил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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