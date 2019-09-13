Фестиваль сыра в Немане переезжает к подножью замка Рагнит
В рамках Фестиваля сыра, который пройдет в Немане 14-15 сентября, собирались сделать пешеходной улицу Победы, разместив на ней палатки с уличной едой и сувенирами.
Однако, как сообщили организаторы мероприятия, планы поменялись. Улица не будет участвовать в празднике.
- По независящим от нас причинам мы переносим основную часть фестивальных активностей с улицы Победы к подножью замка Рагнит.
Это всего в 100 метрах от запланированного места, - сказали в оргкомитете.
Место проведения Фестиваля сыра выбрано не случайно – именно в Немане базируется сыроварня «Тильзит-Рагнит», из которой и вырос праздник.
В программе фестиваля: дегустация и продажа сыра, еда от Kaliningrad Street Food, развлечения для детей, лучники, рыцари, гончары, кузнецы.
Посетители смогут попробовать 70 сортов сыра, среди которых твердые сыры с Урала или, например, отличная горгонзола.
ИСТОЧНИК KP.RU