2019-09-13T14:45:08+03:00
Звезды

Фестиваль сыра в Немане переезжает к подножью замка Рагнит

Улицу Победы перекрывать не будут
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Предоставлено организаторами
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В рамках Фестиваля сыра, который пройдет в Немане 14-15 сентября, собирались сделать пешеходной улицу Победы, разместив на ней палатки с уличной едой и сувенирами.

Однако, как сообщили организаторы мероприятия, планы поменялись. Улица не будет участвовать в празднике.

- По независящим от нас причинам мы переносим основную часть фестивальных активностей с улицы Победы к подножью замка Рагнит.

Это всего в 100 метрах от запланированного места, - сказали в оргкомитете.

Место проведения Фестиваля сыра выбрано не случайно – именно в Немане базируется сыроварня «Тильзит-Рагнит», из которой и вырос праздник.

В программе фестиваля: дегустация и продажа сыра, еда от Kaliningrad Street Food, развлечения для детей, лучники, рыцари, гончары, кузнецы.

Посетители смогут попробовать 70 сортов сыра, среди которых твердые сыры с Урала или, например, отличная горгонзола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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