В Калининграде иностранец напал на полицейского и укусил за руку
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде будут судить иностранца, который напал сотрудника УМВД в отделе полиции. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
Пьяного иностранного гражданина-дебошира задержали и доставили в отдел полиции. там он толкнул сотрудника внутренних дел и укусил его за руку.
На злоумышленника завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ - Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
ИСТОЧНИК KP.RU