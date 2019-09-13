2019-09-13T15:04:27+03:00
Общество

В Калининградской области пройдут проверки водителей на опьянение

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининградской области с 13 по 13 сентября пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В течение трех дней инспекторы ГИБД будут проверять водителей на предмет опьянения «

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону 8(4012) 552-815.

ИСТОЧНИК KP.RU

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