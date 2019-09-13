В Калининградской области пройдут проверки водителей на опьянение
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
В Калининградской области с 13 по 13 сентября пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В течение трех дней инспекторы ГИБД будут проверять водителей на предмет опьянения «
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону 8(4012) 552-815.
ИСТОЧНИК KP.RU